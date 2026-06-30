В США пудель очень громко лаял и спас хозяйку от пожара, пишет 6abc Philadelphia.

Трехлетний пудель по кличке Сквиллиам спас жизнь своей хозяйке, разбудив ее во время пожара в доме в американском штате Нью-Джерси.

Инцидент произошел ночью в городе Уэст-Милфорд. По словам Айды Келли, она крепко спала, когда около часа ночи ее собака начала громко лаять.

Сначала женщина попыталась успокоить питомца, попросив его вести себя тише, однако вскоре услышала сработавшие дымовые извещатели. Поняв, что в доме начался пожар, Келли схватила Сквиллиама и успела выбежать на улицу.

Огонь полностью уничтожил дом, но благодаря настойчивости пуделя ни женщина, ни ее питомец не пострадали. Хозяйка уверена, что именно ее собака спасла ей жизнь.

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