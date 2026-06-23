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Общество

Россиянам рассказали, что нельзя делать, заблудившись в лесу

Спасатель Леонов: заблудившись в лесу, не стоит пытаться выбраться
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Заблудившись в лесу, не стоит пытаться самостоятельно из него выбраться. Вместо этого лучше позвонить в 112 и развести костер: его дым хорошо видно днем, а свет — ночью. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

«Людей охватывает паника, выделяется адреналин, и возникает непреодолимое желание самим куда-нибудь бежать. Заканчивается это всегда плохо. Если вы останетесь на месте, то мы вас найдем в первые несколько часов поиска. А вот если вы решите выбираться самостоятельно, то с вероятностью 92,6% вы выберете неправильное направление», — отметил эксперт.

Если накрывает паника и «ноги сами несут», по его словам, можно ходить по кругу в радиусе 30 метров, но не стоит покидать точку.

Еще одна частая ошибка — ожидание близких до вечера, думая что «человек просто задержался». Однако нельзя ждать ни минуты, подчеркнул Леонов.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин до этого говорил, что перед походом в лес в летний сезон важно предупредить близких о своих планах и оставить им информацию о возможном местоположении на случай, если человек заблудится.

Людям с хроническими заболеваниями он порекомендовал взять с собой на прогулку лекарства. Также нужно иметь компас и предварительно с помощью него определить, где находится север и по какому азимуту (угол, показывающий направление движения к выбранному объекту относительно севера) начать движение.

Ранее родителям объяснили, как не потерять ребенка в торговом центре.

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