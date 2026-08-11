Россиянам напомнили о праве на бесплатные лекарства

Некоторые россияне имеют право на льготное обеспечение лекарствами. В частности, бесплатно они должны предоставляться пациентам с хроническими, тяжёлыми и социально значимыми заболеваниями. Ещё для некоторых категорий россиян предусмотрена скидка на покупку препаратов, сообщил в беседе с RT коммерческий директор фармацевтической компании «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев.

Льготы предоставляются на препараты и медицинские изделия, которые входят в утверждённый перечень. В том числе это лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических, инфекционных и других заболеваний, перечислили специалисты.

Что касается скидки, то на неё имеют право льготные категории граждан, включая инвалидов, ветеранов, пенсионеров, людей с низкими доходами, а также пациентов с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Бахметьев подчеркнул, что также лекарствами должны обеспечиваться пациенты, диагнозы которых требуют длительного и дорогостоящего лечения. Причём льготы предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться сначала к врачу, который назначит лечение и выпишет препарат. После этого нужно обратиться в аптеку, входящую в льготную программу, и предъявить рецепт.

«Если пациент не уверен, имеет ли он право на льготное лекарство, информацию можно уточнить у врача, в поликлинике, в страховой компании по полису ОМС или в региональном Минздраве», — отметил эксперт.

Он также напомнил об отдельной льготной программе, для тяжёлых заболеваний, в которую входят 14 диагнозов, в числе которых муковисцидоз, болезнь Гоше, рассеянный склероз, гемофилия и другие. Таким пациентам лекарства выдаются бесплатно по рецепту.

Исследователи до этого выяснили, что большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично — из соображений экономии или недоверия к назначениям. Полностью соблюдают врачебные назначения и покупают все прописанные препараты только 33% респондентов. Остальные приобретают лишь часть лекарств: 27% ограничиваются самыми важными, по их мнению, позициями, 17% покупают часть курса, а 12% часто вовсе отказываются от назначенного лечения. Основная причина — цена: 32% из тех, кто не покупает полный набор препаратов, называют стоимость лекарств главным препятствием.

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