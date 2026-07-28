Каждый третий россиянин регулярно сокращает курс лечения ради экономии

Большинство пациентов выполняют предписания врача лишь частично — из соображений экономии или недоверия к назначениям. Это показало исследование страхового брокера Mains, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В исследовании приняли участие работники ключевых секторов реальной экономики: транспорта и логистики (24%), строительства и инфраструктуры (18%), промышленности и производства (18%), государственных организаций (14%), добывающей промышленности (13%), энергетики (10%) и железнодорожной отрасли (3%).

За последний год лекарства выписывали каждому третьему из опрошенных: 33% респондентов получали рецепт хотя бы раз. Из них большинство — 41% — обращались к врачу и получали назначения 2–3 раза за год, 23% — один раз, столько же — 4–5 раз. Более пяти раз лекарства выписывали 13% участников исследования.

Полностью соблюдают врачебные назначения и покупают все прописанные препараты только 33% респондентов.

Остальные приобретают лишь часть лекарств: 27% ограничиваются самыми важными, по их мнению, позициями, 17% покупают часть курса, а 12% часто вовсе отказываются от назначенного лечения. Главная причина — цена: 32% из тех, кто не покупает полный набор препаратов, называют стоимость лекарств главным препятствием. Еще около 20% считают часть назначений необязательными, 19% надеются, что болезнь пройдет без лечения.

Финансовое давление сказывается и на продолжительности лечения. 33% опрошенных сообщили, что регулярно прерывают курс досрочно, чтобы сэкономить, еще 32% делают это иногда. Таким образом, лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс. При столкновении с дорогостоящим препаратом 23% покупают именно то, что выписал врач, тогда как 18% отказываются от покупки, а 16% ждут — ухудшения или улучшения самочувствия.

«Когда пациенты начинают самостоятельно сокращать курс лечения или отказываться от части назначений, медицинское решение постепенно превращается в финансовое. По нашим данным, 45% пациентов оценивают доступность лечения как затрудненную: 29% испытывают финансовые сложности, 16% характеризуют лечение как очень дорогостоящее. Это тревожный сигнал, поскольку эффективность терапии во многом зависит от соблюдения рекомендаций врача. В результате попытка сэкономить сегодня может привести к более серьезным расходам на лечение в будущем», — отметил Павел Озеров, совладелец страхового брокера Mains.

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