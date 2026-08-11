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Общество

В Госдуме напомнили, что россияне могут отказаться от электронного дневника в школе

Депутат Свищев: школьники не обязаны иметь электронный дневник
Shutterstock

Школа не может принуждать к регистрации ребенка на образовательных цифровых платформах, — закон сохраняет за родителями право выбора. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Цифровизация школы — большое и нужное дело. Электронные дневники, образовательные платформы, интерактивные задания, все это помогает учителям и дает детям новые возможности. Но мы не должны забывать, что семьи бывают разными. Где-то у ребенка есть личный компьютер и быстрый интернет, а где-то один телефон на всю семью. Где-то родители свободно владеют технологиями, а кто-то только осваивают их. И закон дает право каждой семье решать самой, участвовать в цифровой среде или нет», — заявил Свищев.

Если родители решили отказаться от регистрации, они могут написать заявление на имя директора школы. В заявлении следует указать, что родители не дают согласия на обработку персональных данных ребенка и просят не регистрировать его на цифровых платформах. Заявление подается в двух экземплярах, один из них остается у родителей с отметкой о принятии.

«Отказ от регистрации — не конфликт, а реализация вашего законного права. И школа обязана это принять. Никаких угроз, давления или плохих оценок быть не должно. Если ребенок учится хорошо, то ему не нужны дополнительные платформы, чтобы доказать свои знания», — подчеркнул парламентарий.

Если ребенок уже зарегистрирован, родители имеют право отозвать согласие и потребовать удаления аккаунта. Для этого нужно подать заявление на имя директора школы о прекращении регистрации несовершеннолетнего на конкретных платформах. В заявлении указать, что ребенок был зарегистрирован без согласия родителей, и попросить удалить все данные.

«Вы можете в любой момент отозвать согласие, и аккаунт вашего ребенка обязаны удалить. Это ваше право, и школа обязана его исполнить. Цифровизация — инструмент, а не обязательство. И каждый родитель сам решает, пользоваться этим инструментом или нет», — заключил Свищев.

Ранее в Госдуме напомнили, что ребенку не могут отказать в зачислении в первый класс.

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