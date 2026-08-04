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Общество

В Госдуме напомнили, что ребенку не могут отказать в зачислении в первый класс

Депутат Свищев: ребенка не могут не принять в первый класс после собеседования
Baba Mora/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв заявил «Газете.Ru», что собеседование с ребенком перед походом в первый класс — это не экзамен, по результатам которого ему могут отказать в зачислении. По словам депутата, по закону единственное основание для этого — отсутствие мест.

«Ко мне на приемы приходят родители, которые боятся, что их ребенка не возьмут в школу, если он плохо ответит на вопросы. Это миф. Собеседование в первый класс — не вступительный экзамен. Закон прямо запрещает проводить любые испытания для зачисления в первый класс. Единственное законное основание для отказа — отсутствие свободных мест. И даже в этом случае ребенка обязаны направить в другую школу», — сказал он.

Свищёв уточнил, что школы вправе проводить собеседования, но только для знакомства с ребенком, а не для отбора по уровню знаний. При этом оно не должно создавать психологическое давление на ребенка или его родителей — даже если первоклассник не ответил на вопросы, это не влияет на его зачисление.

«Никаких «вступительных» в первый класс не существует. Это не ЕГЭ и не ОГЭ. Ребенок может не знать буквы, не уметь читать и считать, это не имеет значения. Школа обязана принять всех детей, достигших возраста шести с половиной лет, при наличии свободных мест. Ребенок может быть застенчивым, может растеряться. Это нормально. Это не делает его «неготовым». Школа — место, куда приходят учиться, а не место, где уже должны все знать», — пояснил парламентарий.

Беседа, если и проводится, то только для того, чтобы помочь учителю лучше понять уровень развития ребенка и особенности его характера для последующей адаптации учебного процесса.

Родителям, которым школа намекает на отказ из-за результатов собеседования, депутат рекомендовал напомнить директору учреждения о законе, а далее, если разговор не помогает, попросить письменный отказ в зачислении с указанием причины и обратиться с жалобой в департамент образования или прокуратуру.

Ранее омбудсмен рассказала о жалобах на отказы в зачислении детей в 10 класс.

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