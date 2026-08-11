Россиянам рассказали о заключении дистанционных договоров на платные медицинские услуги

С 1 сентрября 2026 году начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко.

По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора.

Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта, такого как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется.

«Подтверждением оплаты служит чек: сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой», — объяснила специалист.

Кроме того, личность пациента можно будет подтвердить с помощью номера телефона, одноразового кода, email или через ЕСИА. В то же время медицинские организации начнут предоставлять информацию о способах и рисках лечение исключительно по запросу самого гражданина.

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