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Общество

Россиянам рассказали о заключении дистанционных договоров на платные медицинские услуги

Юрист Гриценко: осенью вступят в силу новые правила оказания платных медуслуг
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентрября 2026 году начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко.

По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора.

Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта, такого как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется.

«Подтверждением оплаты служит чек: сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой», — объяснила специалист.

Кроме того, личность пациента можно будет подтвердить с помощью номера телефона, одноразового кода, email или через ЕСИА. В то же время медицинские организации начнут предоставлять информацию о способах и рисках лечение исключительно по запросу самого гражданина.

В июле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением обязать частные клиники, участвующие в системе ОМС, лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. По его словам, такие меры могут позволить более рационально задействовать мощности частной медицины для устранения дефицита услуг, предотвратить ситуации, при которых клиники выбирают только высокодоходные профили, и оптимизировать расходование средств системы ОМС.

Ранее российские школы призвали полностью перевести на электронные учебники.

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