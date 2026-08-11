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Общество

В Израиле подозревают Эболу у гражданина, вернувшегося из ДРК

Минздрав Израиля сообщил о подозрении на Эболу у гражданина, вернувшегося из ДРК
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

У гражданина Израиля, вернувшегося из Демократической республики Конго (ДРК), подозревают Эболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«Министерство ... получило предварительный отчет о человеке, предположительно, зараженном вирусом Эбола, после его возвращения из Демократической Республики Конго», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина вернулся в Израиль несколько дней назад и после повышения температуры обратился за медицинской помощью. В министерстве подчеркнули, что в данный момент только подозревают Эболу, проводятся необходимые анализы, результаты которых будут известны в следующие 24 часа.

24 июня газета Parisien писала, что министерство здравоохранения Франции выявило первый случай заражения вирусом Эбола в стране.

Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из ДРК. В министерстве подтвердили, что тест у медика дал положительный результат. Как уточняется в публикации, этот случай стал первым на территории Франции. Информация о состоянии пациента и его местонахождении в сообщении не приводится.

Ранее вирусолог раскрыл, угрожает ли Эбола россиянам.

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