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Общество

Психолог объяснила, что чувствуют годовалые дети при появлении второго ребенка

Психолог Гусева: погодки чувствуют соперничество из-за дефицита внимания матери
Nataliabiruk/Shutterstock/FOTODOM

Погодки чаще всего сталкиваются с борьбой и соперничеством, поскольку растут в условиях дефицита ресурса и внимания родителя. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева.

По ее словам, в годовалом возрасте психика маленького ребенка не отделяет себя от матери. Поэтому второй ребенок воспринимается как угроза, которая претендует на главный источник безопасности – на мать.

«Поэтому старший ребенок не воспринимает младшего: для его мозга это основание для тревоги, сигнал, что на его территорию кто-то вторгается. Внимание мамы и ее ресурс уходят. И здесь ребенок дерется не из злости <...>. Это не ревность, это социальный ужас», — пояснила Гусева.

Психолог отметила, что родителям не стоит требовать дружбы от маленьких детей и давать каждому свое время с родителями. Кроме того, важно исключить сравнение и донести до каждого, что он уникален и индивидуален. Детям также следует разрешить драться в безопасных границах, чтобы они учились отстаивать границы. Эксперт добавила, что дружба между погодками возможна, но ее время приходит не в детстве и не в подростковом возрасте.

Семейный психолог Юлия Аникина до этого заявила, что российские дети стали быстрее взрослеть — в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. По ее словам, если 10-15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания.

Ранее в Минпросвещения раскрыли, до какого возраста детям вредно давать гаджеты.

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