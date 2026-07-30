Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Российские дети стали быстрее взрослеть

Психолог Аникина: российские дети начали взрослеть на 2-3 года раньше срока
Shutterstock/FOTODOM

Российские дети стали быстрее взрослеть — в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина во время беседы с Telegram-каналом Baza.

По ее словам, если 10-15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания.

Кроме того, как добавила Аникина, современные дети стали намного раньше интересоваться и вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки. Основной мотив — почувствовать себя взрослым, получить признание и подтвердить собственную ценность.

Для того, чтобы дети как можно дольше оставались детьми, специалист посоветовала родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, а также обеспечить ему занятия в офлайн-среде. Детей с ранних лет не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, рекомендовала психолог.

До этого опрос показал, что более трети россиян хотели бы вернуться в детство ради ощущения безопасности и свободы. Такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. Еще 29% респондентов признались, что хотели бы вновь увидеть близких людей, которых уже нет рядом.

Ранее психологи объяснили, почему девочки взрослеют быстрее мальчиков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!