Психолог назвала главные отличия любви от тревожной привязанности

Некоторые люди продолжают оставаться в романтических отношениях только из-за привычки или страха потерять своего партнера. Однако важно уметь отличать настоящую любовь от тревожной привязанности. Об этом в беседе с «Леди Mail» рассказала психолог Наталья Фомичева.

Специалист объяснила, что человек с тревожной привязанностью обычно боится быть покинутым. В таком случае он может проявлять повышенную ревность и пытаться контролировать партнера.

«Любовь — это прежде всего принятие, уважение границ, ощущение безопасности и поддержки. Для саморефлексии полезно спросить себя: «Я хочу быть с этим человеком, потому что мне с ним хорошо, или потому что страшно быть одной?»» — подчеркнула эксперт.

Психолог также напомнила о временных кризисах в отношениях. Главными признаками окончания такого периода становятся стремление проводить время вместе, эмоциональная открытость, возобновление доверительных разговоров и планирование совместного будущего.

В то же время на отчуждение указывают равнодушие, стремление избежать контакта со второй половинкой, отсутствие желания открыто делиться своими эмоциями и раздражительное поведение.

Бизнес-психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай до этого говорила, что поведение мужчины и женщины во время конфликта может различаться. По ее словам, мужчины чаще стремятся быстрее перейти к фактам и найти решение, из-за чего их стильобщения иногда воспринимается как жесткий. Женщинам обычно важно обсудить не только саму проблему, но и то, как она повлияла на отношения.

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