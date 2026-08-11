Врач предупредила о связи неправильного режима сна с инфарктом

Неправильный режим сна и бодрствования может спровоцировать сосудистые катастрофы, в том числе повысить риск развития инфаркта миокарда. Об этом Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

По ее словам, проблема заключается не в хронотипе (утреннем или вечернем), а в дефиците сна, который часто возникает у «сов». Она пояснила, что они часто вынуждены рано вставать на работу. При этом систематическое сокращение времени отдыха запускает патологические процессы в метаболизме и сосудах. Кроме того, влияние в этом вопросе оказывают и другие скрытые факторы, включая остановки дыхания во сне.

«Поздний хронотип часто страдает от недосыпа, потому что вынужден рано вставать, а в выходные компенсирует это более долгим сном. Такая разница между продолжительностью сна в будни и выходные также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если же человек придерживается регулярного режима сна, то непонятно, за счет каких механизмов он мог бы влиять на сердце», — сказала Завалко.

Чтобы помочь себе, врач посоветовала ориентироваться на личную потребность в отдыхе и соблюдать стабильный распорядок дня вне зависимости от природной склонности к ранним или поздним подъемам.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого рассказал «Газете.Ru», что даже 20–30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Ранее был назван тип тренировок, эффективный для борьбы с бессонницей.