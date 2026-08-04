Врач посоветовал спать днем полчаса в жаркие дни для улучшения самочувствия

Даже 20–30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Летняя жара влияет не только на самочувствие, но и на качество сна. Высокая температура затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. В таких условиях дневной отдых может стать хорошим способом восстановить силы.

«Сам по себе дневной сон не «лечит» сердце и не снижает риск осложнений от жары, но помогает организму быстрее восстановиться после тепловой нагрузки и уменьшает ощущение усталости. Оптимальной считается продолжительность дневного сна 20–30 минут, максимум — около 40 минут. За это время человек обычно не успевает погрузиться в глубокие стадии сна, поэтому просыпается относительно бодрым. Если же сон продолжается 60–90 минут и более, повышается вероятность так называемой инерции сна — состояния, при котором после пробуждения появляются разбитость, сонливость, головная боль и снижение работоспособности. Кроме того, слишком продолжительный дневной сон может затруднить вечернее засыпание, особенно у людей, уже страдающих бессонницей», — объяснил врач.

По словам Новикова, наиболее физиологичным временем для дневного отдыха считается период между 13 и 15 часами. В жаркий сезон именно в это время температура воздуха часто достигает максимума, поэтому короткий отдых может быть особенно полезен.

«После 16–17 часов ложиться спать днем нежелательно: возрастает риск смещения циркадных ритмов и ухудшения качества ночного сна. Если ночью человек спит плохо из-за жары, возникает соблазн поспать вечером, но это обычно лишь закрепляет проблему. Но постоянная дневная сонливость не всегда связана только с высокой температурой воздуха. Если желание спать днем сохраняется даже в прохладную погоду, сопровождается выраженной усталостью, снижением работоспособности или возникает несмотря на полноценный ночной сон, стоит обратиться к врачу. Такие симптомы могут быть связаны с анемией, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, синдромом обструктивного апноэ сна, депрессией или другими состояниями, требующими диагностики и лечения», — заметил врач.

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