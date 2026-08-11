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Общество

Эксперт рассказал о росте популярности продуктов с необычными вкусами у россиян

Эксперт Богданов: в 2026 году россияне чаще покупают еду с необычными вкусами
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Популярность продуктов с необычными вкусами у россиян выросла по итогам периода с января по июнь 2026 года. Продажи таких товаров в торговых сетях в среднем выросли на 10-40% год к году. Об этом газете «Известия» сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По словам эксперта, наблюдается рост востребованности как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для самостоятельного приготовления.

Специалист отметил, что сейчас ретейлеры расширяют ассортимент за счет таких товаров, как семечки с азиатскими пряностями, пельмени с соусом том-ям, газированные напитки со вкусом личи, растительного молока с ароматом сакуры и других подобных продуктов.

Также растет популярность и необычных сладостей. Россияне все чаще покупают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, например с вишней и перцем.

Помимо этого, как отметил Богданов, сегодня появляются продукты с более экзотическими вкусами. Покупатели стали интересоваться сырным мороженым с маскарпоне или горгонзолой, фруктовым льдом с солеными огурцами и пломбиром со вкусом пива.

Эксперт объяснил, что сейчас еда становится одним из способов приобщения к мировой культуре. Потребитель видит новые сочетания в социальных сетях и в ресторанных меню, после чего ищет их в магазине. При этом главными покупателями необычных сладостей становятся зумеры и представители поколения «альфа». Для этих категорий граждан такая пища стала частью поп-культуры, связанной в том числе с K-pop, дорамами и аниме.

Эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что главное правило выгодных покупок за границей и в дьюти-фри — обращать внимание на продукцию, которая производится именно в стране отдыха. Она объяснила, что в стоимость таких товаров обычно не включены расходы на международную логистику, импортные пошлины и услуги посредников, поэтому они зачастую бывают выгоднее.

Ранее россиянам назвали признаки, при которых готовую еду в магазине лучше не покупать.

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