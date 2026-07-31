Россиянам назвали признаки, при которых готовую еду в магазине лучше не покупать

За низкой ценой готовой еды в супермаркетах — салатами, горячими блюдами, нарезками — часто скрывается не только экономия, но и реальная угроза для здоровья. Эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский рассказал «Газете.Ru», на какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой.

Снижение стоимости продуктов достигается несколькими способами, и большинство из них не имеют отношения к заботе о покупателе. Производители заменяют натуральные ингредиенты дешевыми заменителями: вместо сливочного масла — растительные жиры, вместо мяса — соевый белок и вода.

По словам Почапского, нередко происходит следующее: снабженец торговой сети требует от поставщика снизить цену для акции, хотя тот и так на грани. «И начинает технолог изгаляться над рецептурой и бодяжить продукт. Так и оказываются на полках фальсифицированные продукты известных брендов», — поясняет эксперт.

Вторая проблема — экономия на хранении и транспортировке. Продукты могут везти в багажнике легкового автомобиля или оставлять в проходах между холодильниками при комнатной температуре. Эксперт указывает, что видел, как колбасные изделия лежали на витрине при плюс пятнадцати, а на замечание продавец отвечал: «А сколько должно быть?» Также эксперт упомянул ситуацию, когда прямо на прилавке перефасовывали нарезанный кусками сыр и наклеивали новые ярлыки.

Почапский советует обращать внимание на несколько сигналов. Цена заметно ниже среднерыночной — если салат стоит в два раза дешевле аналогов, это повод задуматься. Размытая или нечеткая маркировка, отсутствие полных данных о производителе говорят о попытке скрыть источник. Следы переклеивания этикеток, необычные цвета печати могут указывать на контрафакт.

Также должны насторожить неестественный внешний вид — слишком яркий цвет, странная текстура. Странный запах или вкус, кислый, прогорклый или химический привкус — явный сигнал опасности. Продажа без чека усложняет возможность предъявить претензию. А если холодильная витрина не работает, лучше уходи́ть.

Последствия употребления некачественной еды — от легкого отравления до сальмонеллеза или листериоза. Аллергики рискуют получить реакцию на не указанные в составе ингредиенты. При длительном употреблении дешевых продуктов с избытком консервантов повышается риск хронических заболеваний.

Почапский советует не покупать готовую еду в сомнительных местах, обращать внимание на температуру в холодильнике и требовать документы. Если продукт вызывает сомнения по запаху, цвету или текстуре, лучше отка́заться.

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