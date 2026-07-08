Россиянам рассказали, что лучше покупать в дьюти-фри

Главное правило выгодных покупок за границей и в дьюти-фри — обращать внимание на продукцию, которая производится именно в стране отдыха. В стоимость таких товаров обычно не закладываются расходы на международную логистику, импортные пошлины и услуги посредников, поэтому они нередко оказываются выгоднее, рассказала «Газете.Ru» эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

«Кроме того, именно местные продукты, косметика или напитки зачастую представлены в самом широком ассортименте. Во многих случаях можно найти линейки или вкусы, которые вообще не поставляются на российский рынок. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание не на всемирно известные бренды, а на товары местного производства — именно они чаще всего становятся наиболее удачными приобретениями. В Турции лучше всего покупать сладости, чай, текстиль и косметику», — отметила Тарасова.

По ее словам, помимо традиционных рахат-лукума, пахлавы, турецкого кофе и чая, стоит обратить внимание на домашний текстиль — полотенца, халаты, постельное белье и изделия из хлопка и натуральную косметику.

Тарасова добавила, что Объединенные Арабские Эмираты считаются одним из лучших мест для покупки парфюмерии: в местных магазинах и дьюти-фри представлен широкий выбор арабских духов, парфюмерных масел, эксклюзивных ароматов и подарочных наборов, многие из которых сложно найти за пределами региона. По словам эксперта, еще одна удачная покупка — финики: ОАЭ продаются десятки сортов, включая необычные варианты с орехами, шоколадом или карамелью. Они долго хранятся, хорошо переносят транспортировку и являются одними из самых популярных гастрономических сувениров.

Тарасова сказала, что Таиланд давно известен своей косметикой на основе натуральных ингредиентов: кокосовое масло, средства с алоэ вера, тайские травяные бальзамы, зубные пасты, маски и уходовая косметика часто стоят заметно дешевле, чем в других странах. Кроме того, в местных магазинах можно найти продукцию небольших локальных производителей, которая практически не представлена за пределами страны, добавила эксперт.

«Из Египта традиционно привозят чай каркаде, специи, кунжутную халву и натуральные масла. Такие товары отличаются длительным сроком хранения и хорошо подходят в качестве подарков. Особое внимание стоит уделить качеству продукции. Масла лучше покупать хоть и в аэропорту, но в специализированных магазинах или аптеках, где вы будете уверены в надлежащей сертификации позиций. Если путешествие проходит по Китаю, стоит обратить внимание на местные сорта чая, традиционные сладости и продукты, которые редко встречаются в российских магазинах. Такой гастрономический сувенир позволит познакомиться с местной культурой и станет интересным подарком», — подчеркнула Тарасова.

По ее словам, при этом электронику покупать только из-за ожидания низкой цены уже не всегда оправданно — во многих случаях стоимость популярных устройств оказывается сопоставимой с российской, особенно если учитывать акции, скидки и программы лояльности.

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