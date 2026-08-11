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Общество

Врач предупредила, что дети и беременные должны съесть разделанный арбуз за 24 часа

Диетолог Чунтонова: детям и пожилым нужно ограничить потребление арбуза сутками
DUSAN ZIDAR/Shutterstock/FOTODOM

Детям, беременным, пожилым и людям со сниженным иммунитетом рекомендуется съесть разрезанный арбуз в течение суток, сообщила ТАСС врач-диетолог Ольга Чунтонова.

По ее словам, после того как ягода разделана, ее нужно хранить в холодильнике.

«Некоторые рекомендации допускают хранение до двух-трех дней, но только при стабильной температуре холодильника и отсутствии признаков порчи», — отметила специалист.

Она добавила, что указанным категориям граждан лучше съесть разрезанный арбуз в течение 24 часов. После того как ягода разделана, мякоть не защищена цельной коркой. Туда могут попасть бактерии с ножа, рук или разделочной доски.

Чунтонова подчеркнула, что если на арбузе появилась слизь, появился кислый или необычный запах, сок помутнел, а структура ягоды изменилась, то нужно сразу выбросить арбуз, не проверяя на его вкус.

«При нарушении температурного режима количество бактерий в нарезанном арбузе может заметно увеличиваться уже в течение суток», — сообщила диетолог.

Она уточнила, что хранить разделанный арбуз следует при температуре не выше +4...6°С.

До этого доктор медицинских наук Эрик Праздников рассказал, что купить зрелый российский арбуз без последствий для здоровья можно будет в конце лета. Пик ягод продлится до начала осени. Тогда будет больше выбор, вкус — лучше, а цена — ниже. Можно приобрести хороший арбуз и в конце сентября — октябре при соблюдении условий хранения.

При этом Праздников обратил внимание на то, что высокое содержание нитратов в арбузах может встречаться в любой период сезона, если производитель нарушал технологию выращивания, а не только когда они появились в продаже.

Ранее врач объяснила, кому нельзя слишком часто есть арбуз.

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