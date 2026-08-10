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Общество

Юрист объяснила, как отличить законный розыгрыш от мошенничества в интернете

Юрист Эргашева: просьба оплатить доставку приза — почти всегда мошенничество
Shutterstock/FOTODOM

Розыгрыши призов давно стали популярным инструментом продвижения бизнеса. Однако далеко не каждая акция является добросовестной. О том, как распознать мошенничество и не потерять деньги или личные данные, «Газете.Ru» рассказала Зарина Эргашева, кандидат юридических наук, юрист по сопровождению онлайн-бизнеса.

Первый сигнал: организатор.

«Надежные компании не скрывают информацию о себе: публикуют реквизиты, контакты и правила проведения акции. В правилах должны быть указаны сроки, условия участия, порядок определения победителей и выдачи призов. Если розыгрыш проводится анонимным аккаунтом без документов и контактов, риски возрастают», — объяснила она.

Второй сигнал: прозрачность условий.

«Участник должен понимать, какие действия нужно совершить, когда подведут итоги и как определят победителя. Отсутствие четких правил позволяет организатору менять условия или вовсе не вручать приз», — отметила юрист.

Третий сигнал: просьба перевести деньги.

«Если для получения приза предлагают оплатить доставку, комиссию или страховку — велика вероятность мошенничества. Настоящие розыгрыши не требуют доплат», — дополнила специалист.

Сегодня риски связаны не только с деньгами, но и с персональными данными. Если организатор собирает имя, телефон или почту, он обязан сообщить цели обработки, предоставить политику обработки данных и обеспечить законность их использования.

«Отдельного внимания заслуживают акции, где за дополнительные шансы предлагают подписаться на множество каналов или зарегистрироваться на сторонних ресурсах. В таких случаях целью может быть не вручение призов, а формирование клиентской базы», — подчеркнула эксперт.

Насторожить должны слишком заманчивые предложения. Крупные компании действительно проводят акции с дорогими призами, но если неизвестный аккаунт обещает квартиры или автомобили без понятного источника финансирования — стоит проявить осторожность.

«Перед участием в розыгрыше проверьте организатора, изучите правила и убедитесь в наличии официальных контактов. Не передавайте паспортные данные, банковские реквизиты и коды из SMS. Если акция проводится от имени известного бренда, лучше проверить информацию на официальном сайте компании», — резюмировала юрист.

Ранее удаленщиков предупредили о новых схемах мошенников.

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