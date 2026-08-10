Нарколог рассказал, какие народные средства не работают при похмелье

Нарколог Литков: рассол помогает при похмелье, душ и жирная еда — нет

Рассол, крепкий кофе, холодный душ, жирный суп и даже новая порция алкоголя — у каждого есть свой «проверенный» способ борьбы с похмельем. Однако не все популярные методы действительно помогают организму восстановиться. О том, что имеет смысл, а что может только ухудшить состояние, «Газете.Ru» рассказал Сергей Литков, психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас».

По словам специалиста, похмелье — это не просто головная боль. Это комплекс реакций организма на алкогольную интоксикацию и обезвоживание: слабость, сухость во рту, тошнота, повышенная чувствительность к свету и звукам, дрожь, тревожность. Универсальной таблетки, которая за полчаса вернет человека в норму, не существует.

В рассоле действительно есть рациональное зерно: алкоголь способствует потере жидкости и электролитов, а рассол содержит соль, помогающую восстановить водно-солевой баланс. Но речь идёт именно о рассоле от квашеных овощей, а не о маринаде с уксусом.

«Небольшое количество рассола может облегчить самочувствие. Но если выпить слишком много, особенно уксусного маринада, можно раздражать слизистую желудка и усилить тошноту», — пояснил Литков.

Кофе и холодный душ — опасные мифы.

Кофе не выводит алкоголь из организма и не устраняет интоксикацию. Кофеин создает лишь субъективное ощущение бодрости, но нарушение координации и замедленная реакция никуда не исчезают. При выраженном сердцебиении или склонности к давлению кофе может усилить неприятные симптомы.

Холодный душ — стресс для организма. На фоне обезвоживания он может спровоцировать перепады давления. Гораздо полезнее принять теплый душ и обеспечить себе отдых.

Жирная еда — лишняя нагрузка.

Плотный завтрак создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Если есть аппетит, лучше выбирать легкую пищу: каши, бульоны, омлет, фрукты.

Самое опасное — «опохмел».

Попытка опохмелиться новой дозой алкоголя — самый опасный народный метод. Временное облегчение не решает проблему, а привычка «лечить» похмелье спиртным — один из механизмов формирования зависимости.

«Если человек регулярно «поправляет здоровье» алкоголем, это уже тревожный сигнал», — подчеркнул врач.

Из полезных мер — достаточное употребление воды небольшими порциями, отдых, полноценный сон, отказ от нагрузок. Можно выйти на непродолжительную прогулку на свежем воздухе — это немного улучшит общее состояние.

Если появляются многократная рвота, спутанность сознания, судороги, потеря сознания или боли в груди — необходимо немедленно обращаться к врачам.

Ранее психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости.