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Общество

В МГУ назвали гуманитарные профессии, которые не заменит ИИ

В МГУ спрогнозировали разделение гуманитарных профессий после внедрения ИИ
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Образовательный проект «Медиакод» совместно с кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова подготовил аналитический обзор гуманитарных профессий, которые сохранят высокий спрос и уровень доходов после массового внедрения искусственного интеллекта. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Эксперты проанализировали рынок труда, открытые вакансии, уровень заработных плат и международные прогнозы развития занятости. В итоговую подборку вошли профессии, которым обучают на кафедре рекламы и связей с общественностью МГУ: директор по стратегическим коммуникациям, PR-директор, руководитель пресс-службы, PR-менеджер, GR-специалист, директор по маркетингу и бренду, руководитель внутренних коммуникаций, медиаменеджер, редактор и руководитель медиапроектов.

По мнению авторов обзора, именно эти специалисты останутся наиболее востребованными, поскольку отвечают за принятие стратегических решений, управление репутацией, кризисные коммуникации, общественное доверие и взаимодействие с различными аудиториями — компетенции, которые искусственный интеллект пока не способен заменить.

Медианная заработная плата PR-директора сегодня составляет около 218 тыс. рублей, руководителя PR-отдела — 193 тыс. рублей, а предложения для директоров по маркетингу достигают 600 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: медианная предлагаемая зарплата по российскому рынку составляет около 81 тыс. рублей, а специалисты в журналистике, редактуре, SMM и контент-маркетинге обычно получают 80–120 тыс. рублей.

Авторы обзора прогнозируют, что к 2027 году рынок коммуникаций окончательно разделится на две группы: специалистов, выполняющих типовые задачи, которые постепенно будут автоматизированы, и экспертов, отвечающих за стратегию, репутацию и общественное доверие. Именно вторая категория, по мнению исследователей, будет демонстрировать наиболее высокий рост заработных плат и спроса со стороны работодателей. Этот вывод соответствует Future of Jobs Report 2025 Всемирного экономического форума, согласно которому к 2030 году наибольшую ценность сохранят аналитическое мышление, лидерство, креативность и коммуникация.

По мнению авторов исследования, специалисты в сфере рекламы и связей с общественностью станут одной из ключевых профессиональных групп новой гуманитарной экономики, где главным конкурентным преимуществом человека остается способность принимать решения, формировать доверие и управлять общественными коммуникациями.

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