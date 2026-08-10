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Общество

В российском регионе педагога арестовали за развратные действия в отношении детей

Под Челябинском арестовали педагога за развратные действия в отношении мальчиков
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Челябинской области арестован педагог по делу о развратных действиях в отношении троих мальчиков. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, задержанный 1976 года рождения уже находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Потерпевшими проходят трое детей 14-15 лет.

Уточняется, что педагог ранее работал в детском доме, а в момент задержания — в летнем лагере.

До этого Череповецкий городской суд вынес приговор 23-летнему бывшему педагогу, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как установил суд, впервые насильственные действия в отношении малолетнего мальчика он совершил еще в 2018 году, будучи подростком. С января 2021 года по май 2024 года молодой человек совершал развратные действия в отношении трех несовершеннолетних.

С сентября 2023-го по май 2024 года он работал учителем технологии в школе Череповца и, пользуясь положением, совершал аналогичные действия в отношении двух учеников младше 16 лет. Подсудимый полностью признал вину, суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима.

Ранее школьная учительница изнасиловала подростка и получила 40 лет тюрьмы.

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