В Вологодской области педагог приставал к детям в школьной подсобке и получил срок

Череповецкий городской суд вынес приговор 23-летнему бывшему педагогу, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

По данным суда, впервые насильственные действия в отношении малолетнего мальчика он совершил еще в 2018 году, когда сам был подростком, а уже во взрослом возрасте продолжил преступную деятельность.

С января 2021 года по май 2024 года молодой человек совершал развратные действия в отношении трех несовершеннолетних, с которыми поддерживал дружеские отношения.

С сентября 2023-го по май 2024 года он работал учителем технологии в одной из школ Череповца и, пользуясь своим положением, совершал аналогичные действия в отношении двух учеников младше 16 лет. Домогательства происходили в подсобном помещении, где хранились инструменты для уроков труда.

Подсудимый полностью признал вину и принес извинения. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима и запретил заниматься педагогической деятельностью на 8 лет. Также с него взыскали более 750 тыс. рублей в пользу потерпевших.

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