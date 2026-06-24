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Общество

Школьная учительница изнасиловала подростка и получила 40 лет тюрьмы

В США педагог пять раз изнасиловала школьника
Idris Solomon/Reuters

В Джорджии вынесен приговор 26-летней учительнице частной христианской школы, которую признали виновной в изнасиловании 15-летнего ученика. Об этом сообщает WXIA-TV.

26-летняя Бонни Элизабет Браун проведет 40 лет в тюрьме, педагога частной школы и ее 61-летнюю коллегу обвинили в совращении и изнасиловании 15-летнего мальчика. Следствие установило, что женщины вступали в сексуальные отношения с одним и тем же несовершеннолетним.

Пострадавший рассказал, что учительница насиловала его в 2022 и 2023 годах. Первый раз это произошло в доме его тети, второй во время каникул в ее собственной квартире. Суд признал Браун виновной по пяти эпизодам насилия, ее сообщница получила 12 лет. Пострадавший заявил, что та насиловала его как в школе, так и за ее пределами.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее школьная учительница совращала подростков на поле для гольфа.

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