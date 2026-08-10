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Общество

Все пляжи Геленджика временно закрыли

В Геленджике временно закрыли все пляжи из-за опасности атаки БПЛА
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Все пляжи в Геленджике и сельских округах закрыли в связи с опасностью атаки беспилотников и работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего», — написал он.

По словам Богодистова, в городе также закрыт выход в море всех плавсредств из-за опасности атаки безэкипажных катеров. Жителям и гостям рекомендовано покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях, при возможности спуститься в подвал или цокольный этаж. В домах следует укрыться в комнатах с окнами, не выходящими на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Запрещено находиться на открытом пространстве около моря, использовать для укрытия автомобили и подходить к окнам.

В 10:30 по местному времени (совпадает с мск) в Геленджике была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава города пояснил, что громкие звуки связаны с работой средств ПВО.

3 августа украинский беспилотник атаковал пляж в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком. В результате удара не выжили семь человек и 40 пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик.

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