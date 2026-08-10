В Севастополе решили снять ограничения на работу ресторанов и кафе

В Севастополе кафе и рестораны смогут работать ночью, а крупные торговые объекты — до 21:00. Об этом в «Максе» заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Общепит: ограничение по работе кафе и ресторанов до 23:00 снимаем», — написал он.

При этом глава города выразил надежду, что владельцы заведений смогут позаботиться о развозе своих сотрудников домой после смены в условиях, когда общественный транспорт уже не работает. График работы торговых центров, гипермаркетов и супермаркетов увеличивается на час до 21:00. Такие изменения по просьбе представителей торговли и общепита уже внесли в действующий указ.

Ранее в городе с целью обеспечения безопасности и стабильности были введены ограничения на работу торговых центров — с 7:00 до 20:00 (мск), а также точек общественного питания — до 23:00 (мск).

До этого в Севастополе из-за пожара, возникшего в результате падения обломков сбитых беспилотников, эвакуировали людей с кемпинга на пляже Инжир.

Ранее задержанный в Крыму россиянин признался в изготовлении БПЛА с помощью 3D-принтеров.