В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Воздушная гавань по этой причине временно не принимает и не отправляет рейсы, рассказали в пресс-службе.

«Сегодня в 15:48 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сказано в сообщении.

Об открытии аэропорта сообщат дополнительно, уточнили в пресс-службе.

Два дня назад подобный инцидент произошел в Норильске. Тогда грузовой Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет о воздушном судне, которое прилетело из Москвы. Самолет выкатился за пределы ВПП после посадки. При этом никто не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства инцидента.

В прошлом феврале в аэропорту Диксон, расположенном за Полярным кругом на одноименном острове в Карском море, самолет Ан-72 с 52 пассажирами и членами экипажа тоже выкатился за пределы ВПП. Борт выполнял нерегулярный чартерный рейс из города Игарка.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.