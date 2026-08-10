В Испании уточнили число проникших в Сеуту нелегалов

EFE: в испанскую Сеуту проникли 80 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко

Около 80 тысяч нелегальных мигрантов проникли в конце июля в испанскую Сеуту из Марокко. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на министра территориальной политики и демократической памяти Анхеля Виктора Торреса.

По словам чиновника, среди прибывших в автономный город примерно 1400 несовершеннолетних лиц. Торрес призвал предоставить им помощь.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее мигрант попытался попасть в испанскую Сеуту на параплане.