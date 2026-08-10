Путин рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО

Путин: поддержка участников СВО будет оказываться по всем направлениям

Поддержка участников специальной военной операции будет оказываться по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства приехал с рабочим визитом в Улан-Удэ 10 августа. Он встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.

Российский лидер подчеркнул, что бойцов СВО необходимо не просто вернуть в гражданскую жизнь, но и необходимо предоставить им возможность найти свое место, получить новую профессию, в том числе.

По словам президента, нужно создать безбарьерную среду, развивать соответствующий спорт и тд.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в канале на платформе «Макс» о новых законах, вступающих в силу в августе. В частности, с 4 августа военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получили право на льготное поступление в вузы и колледжи, а также на кредитные каникулы. Эти меры распространяются и на участников СВО.

Кроме того, сотрудники МЧС, принимавшие участие в разминировании территорий в зоне спецоперации, получили статус ветеранов боевых действий.

Ранее в МИД России пообещали продолжить поддержку организации профобразования ветеранов СВО.