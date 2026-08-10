Путин рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО

Поддержка участников специальной военной операции будет оказываться по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Глава государства приехал с рабочим визитом в Улан-Удэ 10 августа. Он встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.
Российский лидер подчеркнул, что бойцов СВО необходимо не просто вернуть в гражданскую жизнь, но и необходимо предоставить им возможность найти свое место, получить новую профессию, в том числе.
По словам президента, нужно создать безбарьерную среду, развивать соответствующий спорт и тд.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в канале на платформе «Макс» о новых законах, вступающих в силу в августе. В частности, с 4 августа военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получили право на льготное поступление в вузы и колледжи, а также на кредитные каникулы. Эти меры распространяются и на участников СВО.
Кроме того, сотрудники МЧС, принимавшие участие в разминировании территорий в зоне спецоперации, получили статус ветеранов боевых действий.
Ранее в МИД России пообещали продолжить поддержку организации профобразования ветеранов СВО.