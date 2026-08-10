Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Путин рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО

Путин: поддержка участников СВО будет оказываться по всем направлениям
Гавриил Григоров/РИА Новости

Поддержка участников специальной военной операции будет оказываться по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства приехал с рабочим визитом в Улан-Удэ 10 августа. Он встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.

Российский лидер подчеркнул, что бойцов СВО необходимо не просто вернуть в гражданскую жизнь, но и необходимо предоставить им возможность найти свое место, получить новую профессию, в том числе.

По словам президента, нужно создать безбарьерную среду, развивать соответствующий спорт и тд.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в канале на платформе «Макс» о новых законах, вступающих в силу в августе. В частности, с 4 августа военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получили право на льготное поступление в вузы и колледжи, а также на кредитные каникулы. Эти меры распространяются и на участников СВО.

Кроме того, сотрудники МЧС, принимавшие участие в разминировании территорий в зоне спецоперации, получили статус ветеранов боевых действий.

Ранее в МИД России пообещали продолжить поддержку организации профобразования ветеранов СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!