Для российской молодежи хотят ввести спортивный аналог «Пушкинской карты»

Создание спортивного аналога «Пушкинской карты» позволит привлечь детей и молодежь от 12 до 18 лет в фитнес-клубы, а через них – приобщить подрастающее поколение к регулярным тренировкам и здоровому образу жизни. Привычка к занятию спортом вырабатывается уже спустя два-три месяца посещения тренажерных залов, заявила НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.

Она подчеркнула, что эта инициатива уже неоднократно обсуждалась – представители отрасли её поддерживают. Однако важно, что если речь идёт именно об аналоге «Пушкинской карты», то её действие распространится только на коммерческие компании. Это позволит включить в программу разные виды тренировок, отметила специалист.

«Главное, чтобы подростки занимались физической активностью, вид спорта не так важен, — считает она. — Фитнес-клуб в этом смысле более универсальная площадка, это больше направлений в одном месте. Мы эту историю поддерживаем, для нас это очень важно».

Киселёва подчеркнула, что реализация инициативы позволит не только приобщить молодёжь к здоровому образу жизни, но и сыграет на руку в плане развития бизнеса.

До этого депутаты от КПРФ в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать её по аналогии с «Пушкинской картой» «Яшинской картой» — именем легендарного футбольного вратаря. По мнению авторов инициативы, это позволит дать доступ к занятиям спортом большему количеству российских детей, в том числе из семей, у которых не хватает средств на оплату секций и спортивного инвентаря.

Ранее в Минкульте РФ предложили увеличить лимит «Пушкинской карты».