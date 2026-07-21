В России могут ввести спортивную «Яшинскую карту» по аналогии с «Пушкинской»

Депутаты от КПРФ в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать ее по аналогии с «Пушкинской картой» «Яшинской картой» — именем легендарного футбольного вратаря. Соответствующее обращение парламентарии направили главе правительства Михаилу Мишустину.

По мнению авторов инициативы, это позволит дать доступ к занятиям спортом большему количеству российских детей, в том числе из семей, у которых не хватает средств на оплату секций и спортивного инвентаря.

Программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Пушкинской картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры, в рамках установленного лимита.

«По аналогии с этой программой есть смысл принять такую же, но с акцентом на спорт – и дать ей название выдающегося спортсмена, к примеру, Льва Ивановича Яшина. Чтобы семьи могли этой «Яшинской картой» оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, ФОКах, которые будут готовы участвовать в программе», — сказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Владимир Исаков.

До этого Минкультуры РФ предложил увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде предложили контролировать траты по «Пушкинской карте».