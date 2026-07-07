Лимит «Пушкинской карты» могут увеличить до 7 тыс. рублей

Минкультуры РФ предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Подготовлен проект постановления правительства… увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей», — указано в документе.

Кроме того будет установлен подлимит на покупку билетов в цирк на сумму до 2 тысяч рублей.

До этого президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». Соответствующее поручение он дал в рамках заседания Совета при Президенте по культуре. Сроком исполнения Путин назвал 1 сентября 2026 года.

На данный момент по «Пушкинской карте» молодежь от 14 до 22 лет включительно может попасть в театры, музеи, кинотеатры, концертные залы и филармонии. Государство зачисляет на карту 5 тысяч рублей в год, до 2 тысяч рублей из них можно потратить на сеансы отечественного кино.

Ранее в Совфеде предложили контролировать траты по «Пушкинской карте».