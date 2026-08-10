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Общество

В Нижнекамске отменили празднование юбилея города после атаки БПЛА

Власти Нижнекамска решили отменить празднование 60-летия города 15 августа
Valentina Dudnichenko/FOTODOM/Shutterstock

Власти Нижнекамска решили отменить празднование 60-летия города, которое было запланировано на 15 августа. Об этом в Telegram сообщил глава города Радмир Беляев.

«По всей республике объявлен траур. Все праздничные и развлекательные мероприятия отменены. Безусловно, мы также отменяем празднование юбилея, которое было запланировано на 15 августа. Проведем позже, но уже в другом формате», — написал он.

Нижнекамск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов утром 10 августа. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова заявила, что целями для ударов стали производственные и гражданские объекты.

Руководитель региона поручил оперативно ликвидировать последствия атаки и проследить за тем, чтобы раненым была оказана вся необходимая помощь. На этом фоне в Нижнекамск из Набережных Челнов были направлены дополнительные бригады медицинских работников. В республике объявили траур.

Ранее в Татарстане решили в несколько раз увеличить количество сирен.

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