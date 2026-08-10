На Урале мужчину приговорили к 13 годам за финансирование ВСУ

В Свердловской области мужчина получил 13 лет за финансирование ВСУ

В Свердловской области мужчину приговорили к 13 годам колонии за финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уточняется, что речь идет о жителе украинского Ивано-Франковска, имеющего российское гражданство.

«Иван Столбов обвинялся в том, что по своей инициативе перевел деньги в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, военных автомобилей», — говорится в сообщении.

Столбова осудили по статье о государственной измене и приговорили, помимо заключения, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Как установили следствие и суд, мужчина совершил 11 транзакций на сумму около 5,4 тыс. рублей. Столбова задержали в прошлом году в аэропорту Екатеринбурга Кольцово, когда приехал навестить мать.

До этого в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в переводах денег Вооруженным силам Украины. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное заключение.

Ранее жителя Донецка заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности.