Жителю Краснодара грозит пожизненное за помощь ВСУ

В Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в переводах денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

По данным УФСБ России по Краснодарскому краю, задержанный нашел в одном из чатов в мессенджере Telegram информацию о сборе средств под видом продажи товаров. Мужчина, как полагают оперативники, разделял националистические взгляды и решил помочь ВСУ финансово, переведя деньги продавцу, находившемуся на Украине. Как утверждают в ФСБ, задержанный осознавал, что его средства пойдут на закупку обмундирования, оружия и других нужд украинских боевиков.

В ведомстве уточнили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное заключение. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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