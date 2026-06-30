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Общество

Жителю Краснодара грозит пожизненное за помощь ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара за финансирование ВСУ

В Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в переводах денег Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

По данным УФСБ России по Краснодарскому краю, задержанный нашел в одном из чатов в мессенджере Telegram информацию о сборе средств под видом продажи товаров. Мужчина, как полагают оперативники, разделял националистические взгляды и решил помочь ВСУ финансово, переведя деньги продавцу, находившемуся на Украине. Как утверждают в ФСБ, задержанный осознавал, что его средства пойдут на закупку обмундирования, оружия и других нужд украинских боевиков.

В ведомстве уточнили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное заключение. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Донецка заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности.

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