Жителя Донецка заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности

ФСБ: в Донецке задержали подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности

Силовики задержали жителя Донецка по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве рассказали, что правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 280 УК РФ.

«Мужчина неоднократно публиковал в открытом чате мессенджера Telegram комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку», — говорится в заявлении.

30 июня в ФСБ России сообщили, что одну из жительниц Кемеровской области приговорили к шести годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Кроме того, суд на четыре года запретил женщине заниматься администрированием интернет-сайтов и чатов в сетях общего пользования, публично размещать обращения и комментарии.

Было установлено, что осужденная летом 2024 года опубликовала в социальных сетях и иностранном мессенджере комментарии, оправдывавшие террористическую деятельность. Также в постах были обнаружены признаки реабилитации нацизма.

Ранее жителя Калужской области осудили на семь лет за призывы к разрушению Крымского моста.