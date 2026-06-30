Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Жителя Донецка заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности

ФСБ: в Донецке задержали подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Силовики задержали жителя Донецка по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве рассказали, что правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 280 УК РФ.

«Мужчина неоднократно публиковал в открытом чате мессенджера Telegram комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку», — говорится в заявлении.

30 июня в ФСБ России сообщили, что одну из жительниц Кемеровской области приговорили к шести годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Кроме того, суд на четыре года запретил женщине заниматься администрированием интернет-сайтов и чатов в сетях общего пользования, публично размещать обращения и комментарии.

Было установлено, что осужденная летом 2024 года опубликовала в социальных сетях и иностранном мессенджере комментарии, оправдывавшие террористическую деятельность. Также в постах были обнаружены признаки реабилитации нацизма.

Ранее жителя Калужской области осудили на семь лет за призывы к разрушению Крымского моста.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!