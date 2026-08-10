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Общество

Две страны ЕС возобновят железнодорожное сообщение спустя почти 40 лет

Финляндия и Швеция спустя 38 лет возобновят железнодорожное сообщение
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Финляндия и Швеция в понедельник впервые за 38 лет возобновят пассажирское железнодорожное сообщение между странами. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

По его информации, поезда будут дважды в день курсировать между финским Оулу и шведской Хапарандой. Время в пути составит около 1 часа 40 минут. Такие составы из Финляндии в Швецию перестали ходить в 1988 году, а в обратном направлении — в 1992 году.

Накануне сообщалось, что в России начались испытания полностью беспилотного пассажирского поезда «Ласточка» с системой автоматизации четвертого уровня. Тесты поезда проходят на Московском центральном кольце (МЦК). Новая система не требует присутствия человека на борту. Поезд способен самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать и закрывать двери. За работой «Ласточки» дистанционно следит оператор из диспетчерского центра.

Ранее два поезда столкнулись в Словакии.

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