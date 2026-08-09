В России начались испытания полностью беспилотного поезда

В России начались испытания полностью беспилотного пассажирского поезда «Ласточка» с системой автоматизации четвертого уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

Тесты поезда проходят на Московском центральном кольце (МЦК). Новая система не требует присутствия человека на борту. Поезд способен самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать и закрывать двери. За работой «Ласточки» дистанционно следит оператор из диспетчерского центра.

Как указывают разработчики, один оператор сможет сразу контролировать до четырех составов, а при необходимости вмешиваться в их работу. Оператор сможет дистанционно остановить поезд, управлять системой кондиционирования, дверями и другими функциями.

Разработчики отмечают, что в мире пока нет аналогов поездов, работающих на открытой железнодорожной инфраструктуре. Они подчеркивают, что она быстрее человека распознает препятствия и дорожные знаки, а также автоматически останавливает состав при обнаружении опасности.

Ранее Собянин поделился подробностями о тестировании беспилотного поезда в метро.