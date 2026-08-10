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Общество

К берегу Финского залива прибило пустую яхту

Яхту прибило к берегу Финского залива у острова Сескар
Александр Гальперин/РИА Новости

Яхта села на камни в Финском заливе вблизи острова Сескар в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По информации ведомства, капитана судна эвакуировали «в режиме висения» на вертолете Ми-8 и доставили в аэропорт Пулково.

Операция была осуществлена на вертолете авиакомпании «Балтийские авиалинии». В ней приняли участие три члена экипажа и два спасателя Санкт-Петербургской региональной поисково-спасательной базы.

До этого иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель в восьми километрах от Махачкалинского морского торгового порта. Как рассказали в пресс-службе морской гавани, операция по спасению судна прошла успешно. В заявлении уточнялось, что в машинное отделение танкера попала забортная вода, и оно начало тонуть. По этой причине экипаж подал сигнал бедствия, на помощь сухогрузу направили два буксира. Никакой информации о пострадавших не поступало, члены экипажа после спасения чувствовали себя хорошо.

Ранее в Дарданеллах на мель сел следовавший в Египет сухогруз с зерном.

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