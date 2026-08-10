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Общество

Турция снова начала пропускать суда в Черное море

Bloomberg: Турция возобновила пропуск судов в Черное море
Goran Tomasevic/Reuters

Турция возобновила пропуск судов в Черном море после задержек некоторых судов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов.

По его информации, в воскресенье танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы и проследовал к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Судно ожидало прохода с 6 августа. В тот же день контейнеровоз Mehmet Kahveci A получил разрешение на транзит до Новороссийска.

До этого Главное управление береговой безопасности Турции без официального объяснения причин решило приостановить выдачу разрешений на транзит для судов, направляющихся в порты Российской Федерации и Украины. Bloomberg отмечал, что это было сделано из-за «растущей обеспокоенности» турецкого правительства, вызванной участившимися атаками на суда в этом районе.

Также стало известно, что Украина при дальнейшем простое морских портов сможет вывезти из страны не более 50% всего объема сельскохозяйственной продукции урожая 2026–2027 годов, предназначенного для экспорта.

Ранее украинские морские дроны атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море.

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