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Общество

В ОП рассказали, какие правила приема на работу матерей изменятся с сентября

ОП: в РФ с 1 сентября запретят испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, соответствующие изменения предусмотрены федеральным законом от 9 апреля 2026 года № 91-ФЗ, которым внесены поправки в статью 70 Трудового кодекса РФ. Новое правило будет распространяться также на других лиц, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до трех лет без матери.

Машаров напомнил, что до 31 августа запрет на установление испытательного срока при приеме на работу действует в отношении женщин, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет.

Эксперт рекомендовал работодателям заранее проверить типовые трудовые договоры и локальные нормативные акты, в которых прописаны условия об испытательном сроке. Кроме того, при оформлении на работу необходимо учитывать сведения о наличии у сотрудников детей соответствующего возраста.

8 мая в департаменте организационного развития Роскачества заявили, что женщины в России более уязвимы перед сокращениями из-за искусственного интеллекта, поскольку чаще работают на должностях, связанных с бумажной, административной и другой офисной работой.

Ранее в России суд обязал учителя выплатить 1 млн рублей за увольнение.

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