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Общество

Геолог предупредила о рисках для самолетов из-за извержения вулкана на Гавайях

Геолог Малликен: извержение Килауэа может привести к отмене авиарейсов
USGS/M. Zoeller/Reuters

Извержение расположенного на Гавайских островах вулкана Килауэа может привести к отмене полетов гражданской авиации. Об этом РИА Новости сообщила геолог Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США Кэтрин Малликен.

Она отметила, что ближайший аэропорт находится примерно в 48 километрах от Килауэа. Предыдущие вулканические шлейфы, поднимавшиеся на высоту почти в 11 тысяч метров над уровнем моря, дважды приводили к отмене авиационных рейсов.

Геолог пояснила, что регулярные воздушные маршруты не проходят непосредственно над вершиной вулкана. Однако во время нового выброса лавы администрация национального парка обычно просит временно ограничить полеты самолетов рядом с Килауэа.

Малликен подчеркнула, что за высотой шлейфа ведут наблюдение вулканологи, Национальная метеорологическая служба США и Вашингтонский центр предупреждения о вулканическом пепле. При наличии серьезной угрозы код опасности для авиации может повыситься до красного, но сейчас необходимости в этом нет.

29 июля Геологическая служба США сообщила, что на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау.

Ранее в лаве извергающихся на Гавайях вулканов обнаружили драгоценный металл.

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