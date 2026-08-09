На юго-западе Саудовской Аравии произошел пожар на НПЗ

Возгорание произошло на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом на странице в социальной сети X сообщило министерство энергетики королевства.

«Пожарные подразделения промышленной безопасности Saudi Aramco потушили пожар, произошедший ранним утром в воскресенье (9 августа. — «Газета.Ru») на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода компании в Джизане», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что никто из людей не пострадал. Сейчас профильные службы принимают все необходимые в подобной ситуации меры. При этом в ведомстве не стали раскрывать, из-за чего произошел пожар.

6 августа агентство Bloomberg написало, что импорт нефти из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты по итогам июля упал до нуля. Это первый случай приостановки поставок на целый месяц с 1985 года. Еще в апреле текущего года Вашингтон закупал у Эр-Рияда более 600 тыс. баррелей нефти в день. В материале подчеркивалось, что американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали искать замену поставкам из Саудовской Аравии в связи с нарушением судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Аденском заливе был атакован нефтяной танкер Саудовской Аравии.