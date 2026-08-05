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Армия

Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе

«Ансар Аллах»: хуситы атаковали саудовский танкер Daisy в Аденском заливе
Khaled Abdullah/Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, его слова приводит Reuters.

«Операция успешно достигла своей цели... Судно получило повреждения и было вынуждено повернуть назад», — сказал Сариа.

30 июля The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия собирается приступить к крупной военной кампании против хуситов с целью снять их блокаду против саудовских портов на Красном море. В публикации отмечается, что массированное наступление планируется организовать с моря, а также, вероятно, по суше в центральном Йемене.

До этого хуситы заявили, что атаковали саудовский танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на судоходство. Для удара по судну было задействовано несколько баллистических ракет после того, как оно отказалось реагировать на предупредительные сигналы. В связи с этим танкер был вынужден развернуться.

Ранее хуситы атаковали объекты одной из крупнейших нефтяных компаний мира.

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