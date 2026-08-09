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Общество

В части Одессы пропал свет

Часть Одессы на Украины осталась без электричества
Shutterstock/Creative Cat Studio

Часть Одессы на юге Украины оказалась без электричества. Об этом сообщает украинский холдинг ДТЭК на своем сайте.

«В связи с локальной аварией в сети электроснабжение было отключено в Приморском, Пересыпском, Хаджибейском и части Киевского районов», — указывается в публикации.

Агентство РБК-Украина, ссылаясь на местную администрацию, заявляет, что в городе приостановили движение электротранспорта, на маршрутах в данный момент курсируют автобусы.

9 августа министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие ночью с 8 на 9 августа продолжили наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. Ударам подверглись порты Одесса и Черноморск, а также цели в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила, что военнослужащие страны в течение суток нанесли удары по логистическим центрам и объектам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Подвергшиеся атакам сооружения использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Там добавили, что ВС РФ поразили и места хранения украинских дронов с комплектующими к ним.

Ранее в МО РФ раскрыли подробности создания полос безопасности на двух участках фронта.

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