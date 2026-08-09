Используемая в интересах ВСУ портовая инфраструктура вновь подверглась ударам

Минобороны: ВС РФ нанесли новые удары по целям в портах Одесса и Черноморск

Российские военнослужащие ночью с 8 на 9 августа продолжили наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в ходе операций были использованы ударные дроны и высокоточное оружие как воздушного, так и наземного базирования. Ударам подверглись порты Одесса и Черноморск, а также цели в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры.

«В течение ночи <...> поражены: в порту Одесса — склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс; в порту Черноморск — склады горюче-смазочных материалов и военного имущества», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что в Белярах и Новых Белярах ударам подверглись резервуары с горючим, которое собирались использовать в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, эти населенные пункты находятся на расстоянии 27–28 км северо-восточнее порта Одесса.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны в течение суток нанесли удары по логистическим центрам и объектам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры на Украине. Подвергшиеся атакам сооружения использовались в интересах ВСУ, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что Вооруженные силы РФ поразили и места хранения украинских дронов с комплектующими к ним.

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