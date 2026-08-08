В Италии у берегов Сицилии нашли древнеримское судно

Итальянские карабинеры совместно с Сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия.

Корабль был найден примерно в трех морских милях от берега Мадзара-дель-Валло на глубине около 46 метров.

По результатам предварительных обследований судно датируется II–I веками до н. э. На его борту находится несколько сотен амфор, а также два якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию.

О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы.

Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника.

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