На дне океана найдено загадочное кладбище возрастом 5 миллионов лет

Nature: в разломе у Антарктиды обнаружены останки почти 500 китов

В абиссальном разломе между Австралией и Антарктидой ученые обнаружили крупнейшее, глубочайшее и древнейшее китовое кладбище из всех когда-либо найденных. Вдоль 1200 километров разлома Диамантина на глубине до 7002 метров залегают останки почти 500 китов, часть из которых датируется 5,3 миллиона лет назад. Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые под руководством Сяотун Пэна из Китайской академии наук обнаружили это место в феврале 2023 года с борта пилотируемого батискафа «Фэндоучжэ». За несколько недель они совершили 32 погружения и зафиксировали 485 китовых захоронений: 476 ископаемых остатков и пять действующих «китовых оазисов» — временных экосистем вокруг свежих туш.

Самый древний череп датирован 5,26 миллиона лет назад. Большинство остатков принадлежат клюворылым китам с крайне плотными костями, способными сопротивляться разложению. V-образная форма разлома действует как природная воронка, собирая тонущие туши со значительной акватории.

На активных захоронениях зафиксированы богатые экосистемы — микробные маты, черви-оседаксы, двустворчатые моллюски с хемосинтезирующими бактериями, как у гидротермальных источников. Среди находок — как минимум один ранее неизвестный вымерший вид китов.

Ранее в Британии откопали останки гигантского скорпиона, жившего там 415 млн лет назад.