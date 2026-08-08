Увеличилось число пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ

Число пострадавших на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), где после падения обломков дрона произошел пожар, выросло до шести. Об этом сообщили в краевом оперштабе.
По информации ведомства, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Возгорание ликвидировали.
Пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края возник после падения обломков беспилотника. Сообщалось о пяти пострадавших.
Фрагменты БПЛА также обнаружили по двум адресам в станице Северской. В одном случае они упали во дворе частного дома, в другом — на территории местного предприятия, там никто не пострадал.
Предыдущее возгорание на территории Ильского НПЗ произошло в ночь на 2 июня. Огонь потушили днем, никто не пострадал.
Ильский завод входит в число ведущих НПЗ Южного федерального округа.
Ранее ВСУ атаковали пожарных, которые тушили возгорание после атаки дрона в ДНР.