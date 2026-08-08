Увеличилось число пострадавших при пожаре на Ильском НПЗ

Оперштаб: шесть человек пострадали на Ильском НПЗ после атаки дронов

Число пострадавших на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), где после падения обломков дрона произошел пожар, выросло до шести. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

По информации ведомства, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Возгорание ликвидировали.

Пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края возник после падения обломков беспилотника. Сообщалось о пяти пострадавших.

Фрагменты БПЛА также обнаружили по двум адресам в станице Северской. В одном случае они упали во дворе частного дома, в другом — на территории местного предприятия, там никто не пострадал.

Предыдущее возгорание на территории Ильского НПЗ произошло в ночь на 2 июня. Огонь потушили днем, никто не пострадал.

Ильский завод входит в число ведущих НПЗ Южного федерального округа.

Ранее ВСУ атаковали пожарных, которые тушили возгорание после атаки дрона в ДНР.