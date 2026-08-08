Губернатор Севастополя раскрыл последствия двойной атаки ВСУ на город

В Севастополе более 20 многоквартирных и частных домов были повреждены осколками сбитых украинских беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, российские военные утром отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив 35 дронов — преимущественно над морем и на отдалении от берега.

Он подчеркнул, что никто из людей при этом не пострадал. Однако в 12 многоквартирных домах в Гагаринском, Балаклавском районах и на Северной стороне были посечены окна. Кроме того, 10 частных домов в разных районах города были повреждены пулями от стрелкового оружия. Жители также сообщили о повреждении десятка автомобилей, рассказал глава города.

Первая воздушная тревога была объявлена в городе в 7.30, вторая — в 11.21.

В ночь на 8 августа над территорией РФ перехватили и уничтожили 397 беспилотников самолетного типа ВСУ. Несколько аппаратов сбили над акваторией Азовского моря, а также в Краснодарском крае и Крыму. Остальные дроны были ликвидированы в 13 областях.

Ранее на Кубани пять человек пострадали при пожаре на заводе, загоревшемся из-за атаки БПЛА.