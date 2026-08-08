Мужчина изнасиловал женщину без сознания и расправился с ее дочерью-младенцем

В Индии мужчина ворвался в дом женщины и изнасиловал ее

Пожилого мужчину задержали за изнасилование и расправу над семьей в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. 35-летняя вдова и ее десятимесячная дочь спали в своем доме на ферме, когда к ним ворвался 65-летний местный житель.

Он попытался изнасиловать женщину, но, когда та дала отпор, несколько раз ударил ее кирпичом по лицу. Затем пострадавшая потеряла сознание, и мужчина завершил начатое.

В этот момент младенец стал плакать, и тогда фигурант схватил его за горло, лишив воздуха, после чего нанес удар кирпичом. После этого он скрылся.

Позже родственница обнаружила их. К этому моменту девочка уже не подавала признаков жизни, ее мать была в критическом состоянии. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Подозреваемого задержали после того, как во время опроса местных жителей полицейские заметили странные травмы у него на руках. Мужчина во всем признался.

Ранее сообщалось, что мужчины изнасиловали школьницу у нее дома и жестоко расправились с ней.